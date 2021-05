Johnny Pals tweede in 1m45 met Carlotta

In het 1m45 direct op tijd in Opglabbeek ging de winst vanmiddag naar de Duitse Johanna Beckmann met Cindy 1020 (v. Crawford 5). Tweede werd Johnny Pals met Carlotta (v. Conthargos), de derde prijs was voor de Belgische ruiter Christophe Vanderhasselt met Pikap de Muze Z (v. Ponsee V).