Johnny Pals viert internationaal debuut met Je T’Aime met vierde plek

In Opglabbeek debuteerde Johnny Pals met de achtjarige Je T'Aime (v. Je T’Aime Flamenco) internationaal in de rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden en werd met een nulronde vierde. Omer Karaevli won de rubriek op de KWPN'er Istinov (V. Ustinov). Hij versloeg de Deen Emil Hallundbaek op Dance Like No One Is Watching (v. Perigueux) met drie tiende van een seconde.

Samen met de Belg Karel Cox had Johnny Pals in 2018 Je T’Aime gekocht op de eerste editie van de springpaardenveiling The Youngsters. De zoon van Je T’Aime Flamenco werd voor 52.000 euro afgeslagen en was daarmee de veilingtopper. Nadat Marit Haarr Skollerud de ruin een aantal keren had gestart, kroop Billy Twomey in het zadel. Het paar was succesvol in rubrieken voor jonge springpaarden en op het Britse kampioenschap in Bolesworth.

Karaevli en Istinov winnen

In Opglabbeek stuurde Johnny Pals Je T’Aime bij hun debuut foutloos rond in het Twee Fasen over 1.35m. De tijd van 29,98 seconden leverde een vierde plaats op in de gecombineerde rubriek voor zeven- en achtjarige springpaarden. De Turkse ruiter Omer Karaevli werd de winnaar met de achtjarige Ustinov-zoon Istinov. Hij reed in de tweede fase een tijd van 28,32 seconden.

KWPN’er Jacks O derde

Emil Hallundbaek werd tweede op de zevenjarige Dance Like No One is Watching in een tijd van 28,60 seconden. In een tijd van 29,70 seconden werd Matthew Sampson op de zevenjarige KWPN’er Jacks O (v. I’m Special de Muze) derde.

Nederlanders in de prijzen

Verder was er nog prijzengeld voor Albert Zoer die met Jackpot (v. VDL Zirocco Blue) tiende werd. Caroline Devos-Poels werd twaalfde op Caballa PS (v. Cabachon), Doron Kuipers werd dertiende met Just A Moment Van T Heerenhuys (v. E-Star) en Emma Bocken pakte nog een zestiende plaats op Kadessa Z (v. Kannan).

