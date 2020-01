Jonathan Gordon houdt Nederlanders van de winst in laatste rubriek IICH Groningen

In de laatste rubriek van het drie weken durende IICH Groningen ging Jonathan Gordon er met Dorotheental's Classica (v. Classe VDL) met de overwinning vandoor. De Ierse ruiter verwees daarmee Siebe Kramer naar de tweede plaats in deze Big Tour finale.

Gordon stuurde de negenjarige merrie donderdag en vrijdag ook al twee keer zonder springfouten rond, maar liep daarbij beide keren tijdfouten op. Zaterdag was het duo in de barrage van de Big Tour over 1,45m wel snel genoeg en zette met 36,46 seconden de winnende tijd neer.

Top drie

Kramer was met Evermeta (v. Mr. Blue) de enige andere combinatie die foutloos aan de finish kwam en daarbij onder de 37 seconden bleef. Zij klokten af op 36,84 seconden. Chantal Regter maakte met Quilando (v. Quintender) de top drie compleet met een foutloze barrage in 37,05 seconden.

Kocher wint 1,40

In de Medium Tour finale (1m40) moesten de Nederlanders de winst laten aan Amerikaan Andrew Kocher met Squirt Gun (v. Diarado). Kocher finishte zijn barrage in 33,95 seconden. Dat was te snel voor Niels Kersten en Granito Noordenhoek (v. Corland), die in 34,64 binnenkwamen. Derde werd Pim Mulder met Dywis HH (v. Toulon).

Small Tour voor Zoer

De Small Tour finale (1m35) was voor Albert Zoer en Isa Tella (v. Etoulon VDL). Zoer kwam als snelste uit de twintigkoppige barrage. Slechts 8/100 achter hem finishten Pim Mulder en Gondola B (v. Ultimo), de derde plaats was voor Remco Been en Las Vegas (v. Last man’s hope).

Bron: Horses.nl