Jong springtalent voor Ier Darragh Kenny

Dit jaar is Darragh Kenny al met twee nieuwe Grand Prix-paarden aan de start gekomen. Nu heeft de Ierse springruiter via zijn sponsor de zevenjarige Meursault di Fer (I'm Moerhoeve's Star x Marius Claudius) onder het zadel gekregen. Opnieuw een Belgisch gefokt paard na Romeo 88, of wel Champion of Picobello Z (v. Contact van de Heffinck), en Scarlett du Sart Z (v. Stakkato).

De zevenjarige BWP’er Meursault di Fer is het afgelopen jaar succesvol geweest in de jonge paardenrubrieken onder Hanne Mertens, dochter van de fokker Jan Mertens. Op hun laatste internationale wedstrijd een maand geleden in Opglabbeek liep het paar drie keer in de prijzen in het 1,35m.

Meursault di Fer is een kleinzoon van het Grand Prix-paard Sea Coast Ferly (v. Calato) uit de beroemde merrie Narcothique de Muze II. De Amerikaanse sponsor van Darragh Kenny, Vlock Show Stables, heeft de jonge hengst aangeschaft. Kenny zal zelf in het zadel kruipen van Meursault aldus de Belgische website Horseman.be.

Bron Horseman.be