Jonge generatie bepaalt Hamburger Derby: Marvin Jüngel bovenaan

In de Hamburger Derby 2023 leek het er lange tijd op dat de winst naar de Deense amazone Caroline Rehoff Pedersen en haar Holsteiner ruin Calvin 115 (v. Castelan 3) zou gaan. Totdat publiekslieveling Marvin Jüngel met zijn vosmerrie Balou's Erbin (v. Be Bravo) de ring in kwam en ook foutloos bleef. Beiden reden een uitstekende barrage, waarin de 22-jarige Duitser het geluk aan zijn zijde had. Zijn even oude concurrente moest genoegen nemen met plaats twee.

Het indrukwekkende wedstrijdparcours van de Hamburger Derby kende ook dit jaar weer de nodige lastige opgaven voor paard en ruiter. De hindernissen zien er altijd heel spannend en robuust uit, maar de balken vallen vervaarlijk snel. Dat ondervond bijvoorbeeld eventingamazone Sandra Auffarth die een geweldige ronde reed met Nupafeed’s La Vista, maar op het lastige witte hek na de afsprong van de grote bult een touché tot een balk zag leiden. Ze werd vierde. Ook Benjamin Wulschner en zijn merrie Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet) kregen één balk te verwerken. Ze waren wel veruit de snelsten, de enigen die het parcours in 2,5 minuut af wisten te leggen. De meesten hadden er zo’n drie minuten voor nodig. De prestatie van Wulschner was goed voor de derde plaats in het eindklassement. De winnares van vorig jaar, Cassandra Orschel kreeg met Dacara E (v. Cancara) dit keer te maken met een opgewonden merrie die met wat gekrabbel nog wel over de eerste lagere bult kwam, maar totaal overprikkeld raakte toen ze de tweede, hogere, bult zag. De Poolse stelde haar na de weigering gerust en koos er na even wachten voor om het niet verder te proberen. Een verstandige keuze.

Jüngel

Na 23 starts was alleen de Deense Rehoff Pedersen foutloos gebleven. Toen kwam de jonge Duitse ruiter Marvin Jüngel met zijn vosmerrie Balou’s Erbin de ring in. Hij werd al getipt als een van de kanshebbers en het Duitse publiek leefde ademloos mee. Op de laatste grote hindernissen en de afsluitende muur moest Jüngel zijn paard nog wel weer even op het achterbeen zetten, de uitputtingsslag van de Hamburger Derby is niet niks. Onder groot applaus reed ook Jüngel naar nul, waarna de twee jongste deelnemers in het veld in een barrage onderling mocht uitvechten wie de hoofdprijs van bijna 40.000 euro zou winnen.

Barrage

In de barrage om de zege deden de bulten en de sloot niet meer mee, maar alsnog stonden er een paar hoge en lastige hindernissen. Caroline Rehoff Pedersen mocht beginnen en had goede papieren want zij was in de eerste ronde sneller dan haar Duitse leeftijdsgenoot. De Deense kwam zonder balken over het barrage parcours. Wel moest ze één strafpunt voor tijd incasseren. Aan Marvin Jüngel vervolgens de taak om dit alles een heel klein beetje sneller te doen. Het publiek hield de adem in bij de lastige en zware steilsprong-combinatie. In de laatste bocht gaf de jonge Duitser gas en raakte een blok van de afsluitende hindernis, de muur. Dat blok schoof, maar bleef liggen en Jüngel was net binnen de tijd. Waarop Hamburg ontplofte.

Uitslag

Bron: Horses.nl