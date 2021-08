Jonge KWPN’ers bovenaan in Opglabbeek

Succes voor de KWPN'ers in de jongepaardenrubrieken in Sentower Park zaterdag. Bas Moerings won de rubriek voor zeven- en achtjarige paarden met Jesther (v. Cardento 933). De zelfgefokte hengst was dik twee seconden sneller dan KWPN-ruin Dexter (v. Darco) onder de Oekraiense ruiter Oleksandr Prodan. Ook de derde plaats ging naar een KWPN-ruin: Justified (v. Action-Breaker) met Edoardo Alain Dubois uit Italië.