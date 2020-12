Jonge Lucy Deslauriers blijft ervaren rotten voor in Wellington

Het is nog geen twee weken geleden dat de 21-jarige Lucy Deslauriers met haar Belgische merrie Hester de 4* Grand Prix in Wellington op haar naam schreef. Gisteren gaf ze weer een voorzet voor mogelijk een herhaling. De Amerikaanse won de kwalificatie voor de Grote Prijs met de vijftienjarige dochter van Wandor vd Mispelaere. Harrie Smolders werd twaalfde met Monaco (v. Cassini II).

Zestien van de 66 deelnemers aan de 1,50m-rubriek reden zich met een nulronde in de barrage. Laura Kraut zette de toon door als tweede met de Emerald-zoon Goldwin een snelle, foutloze ronde in 45,72 seconden neer te zetten. Een paar combinaties later scherpte Daniel Bluman met de van Steve Guerdat overgenomen KWPN’er Alamo (v. Ukato) de tijd van Kraut aan met anderhalve seconde en zette die op 44,24 seconden.

Met risico’s

Maar even later nam de jonge Amerikaanse Lucy Deslauriers de nodige risico’s en snoepte met Hester nog een drie tiende van Blumans tijd af. Haar 43,94 seconden hield tot het einde stand. Bluman en Kraut eindigden als tweede en derde.

Smolders twaalfde

Harrie Smolders reed Monaco naar de barrage, maar kreeg hierin twee balken en eindigde als twaalfde. De top vijf werd volgemaakt door de twee KWPN’ers Eddie Blue (v. Zirocco Blue) onder Devin Ryan en Captain Cooper (v. Namelus R) onder Hilary Mc Nerney.

