Arne van Heel pakt alweer overwinning bij vijfjarigen in Opglabbeek

Arne van Heel greep vanmiddag alweer de winst in de rubriek voor vijfjarigen in Opglabbeek met de Hannoveraan Tornado W 4 (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Gisteren wist de combinatie ook al de overwinning te pakken in de jonge paarden-rubriek. Morgenmiddag gaat het paar nogmaals de uitdaging aan.

Vandaag zette Van Heel met Tornado W 4 een foutloze ronde neer en passeerde de finishlijn in 64,43 seconden. Hiermee was de combinatie 1,05 seconde sneller dan Steven Vermeir met de Zangersheide Dancing Dollars NS Z (v. Dominatoe Z). Het paar bleef foutloos en behaalde de tweede plaats. De derde plaats ging naar de Italiaanse springamazone Andrea Calabro met de Casallco-nakomeling Casallbis.

Van Heel wint opnieuw met meer dan 1 seconde verschil

Gisteren pakte Van Heel ook de overwinning in de tweefasen-rubriek voor vijfjarigen. De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 30,70 seconden. De Italiaanse amazone Olimpia Bargagni bemachtigde de tweede plaats met de donkere vos Qapriole van de Musschaver (v. Vigo d’Arsouilles). Ook dit duo liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in in 31,77 seconden. Andrea Calabro eindigde net zoals vandaag op de derde plaats met Casallbis.

Bron: Horses.nl