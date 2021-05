Bart de Bruijn derde in rubriek jonge springpaarden

Bij de zesjarige springpaarden in Bonheiden was er een derde plek voor Bart de Bruijn en Comme D'Amour Z (v. Comme d'Api). De rubriek werd gewonnen door Cyril Cools uit België, die met Coryfee T&L Z (V. Corydon van T&L) dik twee seconden over had op de concurrentie in de tweede fase.

In alledrie de jongepaardenrubrieken die vandaag in België werden afgewerkt, waren de thuiscombinaties het sterkst.

De Graaf vijfde bij vijfjarige

Bij de vijfjarige paarden was de winst voor Thierry Goffinet met Quequette Royale van’t Hooghemelrijk (v. Tagelo van de Zuuthoeve). Belinda de Graaf werd vijfde in deze tweefaserubriek met Lalalie T&L Z (v. Lavallino Ter Klomp).

Emmen nipt geklasseerd

Bij de zevenjarige springpaarden was er net wel én net niet een klassering voor Kim Emmen. Met Rockwell RC (v. Kannan) werd de Nederlandse twaalfde, met Origi van de Bandam (v. Cooper van de Heffinck0 was er een dertiende plek. Beide paarden raakten een balk in de tweede fase. De winst bij de zevenjarige springpaarden ging naar Andres Vereecke uit België, met Ona van de Begijnakker (v. Comme il Faut).

Uitslag vijfjarige

Uitslag zesjarige

Uitslag zevenjarige

Bron: Horses.nl