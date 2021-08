Bas Moerings en Anouk de Ruijter in top 3 in jonge paarden-rubriek

Gisteren behaalde Bas Moerings de tweede plaats in de jonge paarden-rubriek voor zeven- en achtjarigen in Opglabbeek. In het zadel van 7-jarige KWPN'er Jesther (v. Cardento) bleef Moerings foutloos. Het paar finishte de tweefasen-rubriek in 40,47 seconden. Anouk de Ruijter pakte de derde plaats met de 7-jarige KWPN'er Jones (v. Kannan GFE). De combinatie raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 41,11 seconden.

De Britse amazone Kerstin Deakin won de rubriek met de 7-jarige Qlicious (v. Cornettino Ask). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 39,00 seconden.

Kevin Jochems en Ruben Lamers ook foutloos

Kevin Jochems en Ruben Lamers wisten ook foutloos te blijven in het parcours. In het zadel de 7-jarige ruin Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) passeerde Jochems de finishlijn in 45,60 seconden. Met deze prestatie behaalde het paar een tiende plaats. Lamers verscheen in het parcours met de 7-jarige Hannoveraan Diaro Gin (v. Diacontinus). De combinatie noteerde een tijd van 53,22 seconden, waarmee zij op de zestiende plaats eindigden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl