Beoordeling Rolf-Göran Bengtsson geeft de doorslag in Deens kampioenschap jonge springpaarden

De beoordeling van testruiter Rolf-Göran Bengtsson gaf afgelopen weekend in het Deens kampioenschap voor jonge springpaarden. De top vijf van het klassement werd op z'n kop gezet door de eerlijke, feitelijke beoordeling van de Zweedse springruiter. MB Rockavaro DWB (v. Rockland), de nummer vier na de eerste twee beoordelingen onder de eigen ruiter, ging er met de titel vandoor dankzij de ultieme tien voor zijn aanleg en een negen voor zijn rijdbaarheid.

“Dit is een heerlijk attent paard, hij luistert echt naar wat ik van he vraag. Hij heeft alle aanleg die ik me maar kan wensen en hij is super goed te rijden”, vertelt Bengtsson. De ruiter gaf de vos-hengst een tien voor de aanleg en een negen voor de rijdbaarheid. Daarmee klom de hengst op naar de eerste plaats in het eindklassement.

Top vier

Cornet Obolensky-zoon Skavhøjs Cohen nam in de tussenklassement de tweede plaats in en behield die positie ook dankzij een 8,5 voor de aanleg en een 9,5 voor de rijdbaarheid. Op drie eindigde Vicky Ask (v. Todt un Prince). Met 870 punten ging ze voorbij Hecas Guardiola DWB (v. Glasgow van ’t Merelsnest), die na de eerste twee rondes als favoriet de finale in ging.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Ridehesten