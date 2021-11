Britt Schaper doet goede zaken op voorlaatste GMB selectiewedstrijd

Na de winst in de zes- en zevenjarigen-rubriek bemachtigde Britt Schaper ook nog de tweede plaats bij de vierjarigen op de voorlaatste GMB selectiewedstrijd in Wezep. De rubriek voor zes- en zevenjarigen kende een spannende ontknoping, de top vier eindigde binnen één seconden van elkaar. Schaper zette de beste prestatie neer, door met Guidams Sohn the Second (Guidams Sohn x Indoctro, fokker Cees den Boer) de tweede fase in 36,08 foutloos af te leggen.