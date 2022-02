Carrera VDL levert VSN-kampioen met Nerolina

De door D.W.G. Wassink gefokte Nerolina (Carrera VDL x Kojak) is vanmiddag in de finale van de VSN Trofee in Kootwijkerbroek gehuldigd als kampioen. De door John Mulligan voorgestelde merrie kreeg onder andere een 9 voor de afdruk, het vermogen en de algemene indruk. Bij de 51,9 punten van de jury (Peter-Paul Bosch en Hendrik-Jan Schuttert) kwamen er nog 27 van de gastruiter (Schuttert) bij.

“Deze merrie heeft hele fijne galop, veel bloed. Ik twijfelde in de voorselectie iets over het voorbeen, maar als je er op zit is die twijfel helemaal weg. Ze springt met veel kracht en vermogen, is gretig en wil gaan. Gevoel is super. Voor mij was dit de topper”, aldus jurylid en testruiter Henrik Jan Schuttert. Totaal verzamelde Nerolina 78,9 punten.

Navaro N en Noahsis N

De tweede plaats ging naar Navaro N (Elvaro x Celano), die kwam uit op een totaal van 74,7 punten. Hij kwam op een hoger jurytotaal (52.2), maar kreeg onder het zadel iets minder punten (22,5). Noahsis N (Arezzo VDL x Cardento) werd derde met 72,8 punten (46,7 + 26,1).

De vierde en vijfde plaats gingen naar Autumn-Fire Z (Aganix du Seigneur x Jimtown) en Nelson (Highway M TN x Cardento).

Bron: Horses.nl