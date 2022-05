Chacoon Blue-dochter Nanny Fee kampioene Jonge Paarden Opleiding Gelderland

Nanny Fee (Chacoon Blue x Caricello) is kampioene geworden van de eerste editie van de Jonge Paarden Opleiding Gelderland. De tweede hoofdprijs, de titel meest talentvolle springpaard, viel ten deel aan de vijfjarige Myrtebellie W (Arezzo VDL x Numero Uno).

In de Jonge Paarden Competitie Gelderland gingen springpaarden vier weken lang in groepjes aan de slag onder leiding van gerenommeerde instructeurs, gevolgd door een finale die beoordeeld werd op stijl. Anne Klein stuurde Nanny Fee in de eerste editie naar de titel. De amazone had ook de nummer drie onder het zadel, Mazzeltof (Habbana x Voltaire). De tweede prijs kon worden uitgereikt aan Kirsten Brinkman en Nicky B (Ibolensky x Kojak).

Negen voor vermogen

Myrtebellie W, die eerder dit jaar een goede IBOP met 81 punten liep, werd uitgeroepen tot meest talentvolle springpaard. De door Nancy Draber gereden merrie kreeg een negen voor haar vermogen. Milan CH (Vittorio x Ginus) en Caithlynn Hoop volgden op de tweede plaats, gevolgd door Brinkman en Nicky B.

Bron: Persbericht