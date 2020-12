Christian Kukuk bovenaan bij jonge paarden

In Riesenbeck waren vandaag ook rubrieken voor jonge paarden uitgeschreven. De winst in de tweefasenwedstrijd voor zevenjarige springpaarden ging naar Christian Kukuk en de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Chubakko (v. Connor). De Duitser bleef zijn landgenotes Katrin Eckermann met de ondermeer KWPN-goedgekeurde Cascadello-Boy RM (v. Cascadello I) en Laura Klaphake met Concollon PS (v. Conthargos) voor.

Bij de zesjarige paarden werd Kukuk derde, hier met Zineday (v. Zinedine). De winst in die rubriek was voor de Ierse Eoin McMahon met Kir Royal 104 (v. Kannan). Chloe Reid uit de VS was tweede op Charlotta II (v. Cascadello). Jeroen Dubbeldam kreeg in deze rubriek een balk in de tweede fase met Juwel SFN (v. Etoulon).

Uitslag zesjarige

Uitslag zevenjarige