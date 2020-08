Christian Kukuk doet goede zaken op 1e dag van Bundeschampionate

De Bundeschampionate die wordt verreden in Warendorf is in volle gang. Christian Kukuk deed goede zaken op de eerste dag en wist bij de zevenjarigen rubriek de overwinning binnen te slepen met Constantin 110 (Colestus x Quidam de Revel). De ruin is in eigendom van zijn baas, Ludger Beerbaum. Bij de zesjarigen rubriek pakte Christian Kukuk zijn tweede overwinning met Zineday (Zinedine x Polydor). Bij de zesjarigen eindigde Bart van der Maat op de eerste plaats.

In de zevenjarigen rubriek eindigde Felix Haßmann op de tweede plaats met Catch me (Cellestial x Balou du Rouet). De derde plaats is voor Patrick Stühlmeyer met Melaro (Messenger x Calvaro Z) gefokt en in eigendom van Paul Schockemöhle’s -stoeterij.

Zesjarigen springpaarden

In de zesjarigen rubriek was er zoveel animo dat de organisatie heeft besloten om er drie rubrieken van te maken. Bij de eerste rubriek voor zesjarigen springpaarden eindigde Hendrik Griese met Charmante (Chaman x Coriander) op de eerste plaats. Gevolgd door Detlef Kaiser met Zuckerpuppe van Imhoff (Convall x Cassini II). Op de derde plaats eindigde Fabian Legros met Lady Fussel (Largentino x Stakkato).

Tweede rubriek zesjarigen

Bij de tweede rubriek voor de zesjarigen was het Christian Kukuk die op de eerste plaats eindigde, gevolgd door Maximilian Vogel met Gretchen (Quiwi Dream x Corrado I). De derde plaats is voor Harm Lahde met Oak Grove’s Clown (Cascadello I x Balou du Rouet).

Derde rubriek zesjarigen

Omdat er veel jonge springpaarden waren, kwam er ook nog een derde rubriek voor de zesjarigen. Deze werd gewonnen door Bart van der Maat met Giandujah DL (Casall x Contender). Op de tweede plaats eindigde Alexa Stais op Everton PJ (Embassy I x Light ON), in eigendom van Meredith Michaels-Beerbaum. Dit keer op de derde plaats Felix Haßmann met SIG Barton (Balous Bellini x Christiano).

Vijfjarigen springpaarden

De eerste kwalificatie voor de vijfjarigen volgde en Marco Kutscher won de eerste rubriek met Cashmere (Cristallo x Contender). Gevolgd door Hendrik Dowe met Coros (Cornet Obolensky x Arpeggio). Felix Haßmann sprong opnieuw op de derde plaats, dit keer met Crockett WZ (Connor x Contendro I). De overwinning in de tweede rubriek voor vijfjarigen springpaarden werd behaald door de stalruiter van Stal Schöckemohle Eiken Sato met Damascus (Diacontinus x Alexis Z). Gevolgd door Philipp Hartmann met Balous Bonfire (Balous Bellini x Potsdam). Voor Eiken Sato opnieuw een podiumplaats, dit keer met Contino-Quick PS, Contendro I x Carinue).

Uitslagen vijfjarigen springpaarden

Uitslagen zesjarigen springpaarden

Uitslagen zevenjarigen springpaarden

Bron: Horses.nl