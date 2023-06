Colman-dochter Oude Griep’s Lady SDH op CSI Twente met 83,5 punten bevorderd tot elitemerrie

Op de nationale dag van CSI Twente zijn vandaag de jonge paarden-rubrieken verreden. Het KWPN-inspectieteam kon bij de vierjarigen meerdere paarden opnemen in het stamboek en bevorderen. Met een beoordeling van 83,5 punten werd het voorlopig keurschap van Oude Griep's Lady SDH (Colman x Balou du Rouet) van fokker Mark Oude Griep en mede-eigenaar Stoeterij de Haar omgezet in het elitepredicaat.

“Deze vierjarige merrie liet een hele goede verrichting zien en ze behaalde 8,5-en voor onder meer haar goede reflexen, techniek, vermogen en instelling. Ze springt met veel overzicht en een grote mate van voorzichtigheid”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Kasper DDH-dochter Okki elite

Met 81,5 punten deed ook Okki (Kasper DDH x Lordanos) van fokker Dekstation De Havikerwaard een mooie verrichting. Deze ster PROK-merrie werd (voorlopig) keur verklaard en daarmee bevorderd. “Deze merrie is vandaag elite geworden dankzij haar goede verrichting. We hebben haar voor zowel de galop, reflexen, techniek als vermogen een 8 kunnen geven.”

80 punten voor het springen

Ook de met 70 punten voor exterieur beoordeelde Oero (Elvis ter Putte x Padinus) van fokker Jeroen Verver deed een goede verrichting en kreeg een totaal van 80 punten voor het springen. “Dit is een correct gemodelleerde merrie, die lichtvoetig galoppeert en springt. Op de sprong toont ze veel atletisch vermogen.”

Frans geregistreerde Diamant-dochter

Opgenomen in het stamboek, mits aan de aanvullende eisen is voldaan, is ook de Frans geregistreerde Irma de la Tour (Diamant de Semilly x Cassinus Z) van A.J.M. Olffen. “Dit is een heel aansprekende, goed ontwikkelde en goed gemodelleerde merrie, die we 80 punten voor het exterieur hebben kunnen geven. Voor alle springonderdelen heeft ze 75 punten gekregen en door nu in het stamboek te zijn opgenomen, kan zij in augustus deelnemen aan de KWPN Kampioenschappen.”

Gelijkgesteld aan een IBOP

Qua beoordeling zijn de geselecteerde jonge paarden-wedstrijden, zoals die op CSI Twente, gelijkgesteld aan een IBOP. De opname in het stamboek is voor elders geregistreerde paarden noodzakelijk om later dit seizoen deel te mogen nemen aan de KWPN Kampioenschappen voor jonge springpaarden in Exloo.

Bron: KWPN