Data GMB Jonge Springpaarden Competitie bekend

Op vrijdag 8 oktober wordt de eerste wedstrijd in het kader van de GMB Jonge Springpaarden Competitie gereden. De competitie gaat van start in IJsselmuiden. Daar wordt begonnen met de zes- en zevenjarigen, gevolgd door de vijfjarigen en wordt afgesloten met de vierjarigen.

De tweede wedstrijd staat gepland op 23 oktober in Denekamp en de derde wedstrijd op 6 november in Luttenberg. Nieuw in de reeks is de locatie Wezep, door het uitvallen van Laag Soeren. Daar wordt de vierde selectie op 12 november gereden. De reeks selecties wordt op 20 november afgesloten in Bathmen.

De finale vindt plaats op Jumping de Achterhoek, in het eerste weekend van december.

