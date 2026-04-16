De Wolden Cup begint dit jaar weer in Vollenhove

De Wolden Cup 2026 begint dit jaar weer in Vollenhove. "Met hun prachtige grote buitenbaan en een super gemotiveerd team belooft het een geweldige start te worden voor de 4- en 5-jarige springpaarden", meldt de organisatie van de competitie." Verder zijn er dit jaar etappes in De Wijk, Nieuwleusen en Zuidwolde in mei en juni. De finale vindt plaats op 21 juli op CSI Zuidwolde.

“Een competitie als deze valt of staat met de samenwerking tussen sponsoren en rijverenigingen. Als dank vloeit er na afloop een mooi bedrag terug in de clubkas van de organiserende verenigingen. Leveren zij ook nog twee vrijwilligers tijdens de finale? Dan doen we daar nog een schepje bovenop! Zo houden we het werk voor onze kleine organisatie behapbaar en leuk”, meldt de organisatie over het seizoen 2026.

