Derde plaats voor Paris Morssinkhof in finale CSIYH

Zojuist kreeg de Nederlandse springamazone Paris Morssinkhof de derde plaats in finale voor 5-jarigen in Samorin. Morssinkhof behaalde de prestatie met de KWPN'er Lucky Star W (Big Star x Numero Uno). In de eerste ronde bleef het duo foutloos, maar in de barrage liet het paar 2 balken vallen. De combinatie zette de klok stil in 44,43 seconden.

Sofie Najmanova won de finale met de BWP’er Quinto-Yesse DC (v. Kafka van de Heffinck). Het duo bleef alls enige foutloos en noteerde een tijd van 40,85 seconden.

Kamil Papousek eindigt op tweede plaats

Kamil Papousek pakte de tweede plaats met de bruine merrie Super Erika. In de eerste ronde raakte het paar het hout niet aan, maar in de barrage viel één balk. De combinatie finishte in 38,38 seconden.

Bron: Horses.nl