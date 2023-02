Dominator Z levert winnaar vrijspringen Oirschot, Telstar JM en Max de Mol aan kop bij Jumpers of the Future

Eindelijk stond de bekende wedstrijd voor vrijspringen in Oirschot weer op de hippische kalender. De winst bij het vrijspringen ging naar de Dominator Z-zoon Don D'Emilly G Z, een compleet paard die opviel met zijn goede achterhandtechniek. De jurering was in handen van Reinie Tewis, die met veel deskundigheid de paarden van opbouwend commentaar voorzag.

Met overtuiging sprong de Dominator Z-zoon Don D’Emilly G Z naar de overwinning. In totaal kreeg deze ruin 43,7 punten, met een 8,5 voor de techniek en een 8,8 voor afdruk, vermogen en de aanleg. “Dit is een heel compleet paard, dat heel goed kan springen en opvalt met zijn goede achterhandtechniek.”

Top drie driejarigen

Tweede werd de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Pablo met 42,9 punten, waarbij hij een 8,7 voor de aanleg kreeg, een 8,6 voor de afdruk en vermogen en een 8,3 voor de techniek. Derde werd Di Cantero van ter Hulst Z-dochter Di Phantasyja J Z, zij werd beloond met een 7,9 voor de techniek, een 8,2 voor de afruk, een 8,3 voor het vermogen en een 8,6 voor de aanleg als springpaard.

Vierjarigen

Naast de driejarigen kwamen ook een tiental vierjarigen in de baan. Daar ging de winst naar de Innocent-dochter Odessa VB. “Dit is een hele mooie merrie met een scherp model. Zij bouwde tijdens het springen heel goed op”, was Reinie Tewis na afloop lovend. Haar score bedroeg 40,4 met een 7,8 voor haar techniek, een 8 voor afdruk en vermogen en een 8,3 voor de aanleg.

Dicht bij elkaar

De top drie zat dicht bij elkaar met telkens slechts 0,1 punt verschil. De tweede plaats was voor Camargo Famose Z (v.Camargo). Zijn score werd 40,3 met een 7,8 voor techniek, een 8,2 voor afdruk, een 8,3 voor vermogen en een 8 voor de aanleg. Derde werd O I Am Special (v.Diarado) met 40,2 punten. Deze ruin scoorde een 7,9 voor techniek, een 8,1 voor afdruk, een 8,2 voor vermogen en een 8 voor de aanleg als springpaard.

Jumpers of the Future

De springwedstrijd voor vierjarigen onder het zadel werd beoordeeld door Sjaak van der Lei. “De paarden hebben vandaag op fijne, simpele manier geleerd om van huis te zijn. Het is goed dat de paarden in groepjes in de baan kwamen, zo hadden ze indien nodig wat steun aan elkaar. Telkens opnieuw zag je de paarden veranderen en ontspannen de baan weer verlaten. Dit soort wedstrijden zouden er veel meer moeten zijn”, is Sjaak van der Lei enthousiast over de opzet van de wedstrijd.

Stel fijne paarden

De winst ging naar Max de Mol en Telstar JM (v.Ermitage Kalone). “We hebben een stel hele fijne paarden gezien. De winnaar is echt een lekker paard, dat goed door het lijf springt en zijn werk simpel doet.” De score bedroeg 41,2 punten met een 8,5 voor techniek, een 8 voor afdruk, een 8,2 voor het vermogen, een 8 voor de rijdbaarheid en een 8,5 voor de aanleg.

Rijdbaarheid

Tweede werd Niels Roozen met Taran de la Pomme-dochter Tinka van de Laren. Zij kregen een puntentotaal van 40,5 met een 8 voor techniek, afdruk en rijdbaarheid, een 8,3 voor vermogen en een 8,2 voor de aanleg. Max de Mol werd met zijn andere paard, Orion (v.AD A Big Boy) derde met een score van 40,3 punten: een 7,8 voor techniek, een 8 voor afdruk, vermogen en rijdbaarheid en een 8,5 voor de aanleg.

Bron: persbericht