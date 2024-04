Dorian Grey TN-dochter algemeen kampioene vrijspringen in Saasveld

Editie 2024 van de vrijspringwedstrijd van de Rijpaardfokvereniging Twente in de Saasveldse Ankerhal werd gisteravond een mooi succes voor de voorzitter van die vereniging Jan Hulshof. Zijn merrie Mbappee (United Touch S x Calando I) was de beste vierjarige en zijn ruin Ascalord JH (Asca x Con Air) werd derde in de sterk bezette groep driejarigen. Maar de hoogste eer, het algemeen kampioenschap, was voor Rosa Grey VDP (Dorian Grey TN x Verdi TN) van Marjolein Braamhaar uit Bornerbroek.

De juryleden Bart Bles en Bart Blauwgeers waren zeer lovend over Rosa Grey VDP, de schimmel uit de stam van de 1,50m springende Lupicor-dochter Aletta. Er waren negens voor techniek en afdruk en 8.5-en voor reflexen, vermogen, instelling en algemene indruk. Met 60 punten was Rosa Grey VDP duidelijk de ster van de avond.

Balou-dochter Bernice MB Z

Het venijn zat een beetje in de staart, want de laatste deelneemster, Bernice MBZ (Balou du Rouet x Diamant de Semilly) kwam nog dicht in de buurt. Met 59 punten bezette het fokproduct van Marcel Bokdam, in eigendom van Gerben Steggink, de tweede plaats. Het puntenaantal was tevens goed voor het algemene reservekampioenschap.

United Touch-dochter Mbappee

Bij de vierjarigen zegevierde dus de United Touch-dochter Mbappee van f/e Jan Hulshof. De Holsteinse topfokker uit Zenderen koos de crack van Richard Vogel voor een rechtstreeks dochter van het fenomeen Calando I uit een moeder van Cantus (stam 390). Bles en Blauwgeers deelden 8.5-en uit aan galop en vermogen, alle overige onderdelen werden met een acht gewaardeerd.

Glennfiddich-zoon Price K tweede

Bij de vierjarigen waren de verschillen minimaal. Met een halve punt minder was de tweede plaats voor Price K (Glennfiddich VDL x Carrera VDL) van fokker P. Kamphof (stam van Wellington) en eigenaar de combinatie Van Genugten-Timmers en Oosterlaar. Tobago-zoon Pasquino Z (mv Zirocco Blue VDL) van f/e L. ten Vergert uit Enschede eindigde met 56 punten op de derde plaats.

Bron: Persbericht