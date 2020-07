Dubbele winst voor Linssen, De Ruijter tweede met jonge springpaarden

Rogier Linssen en Anouk de Ruijter deden goede zaken in de rubrieken voor zes- en zevenjarige springpaarden, waarmee week 4 van Villamoura van start ging. Linssen won maandag direct de allereerste tweefasenrubriek met de zesjarige zelfgefokte Jayde (v. Elvis Ter Putte). Dinsdag ging pakte hij de winst in de Table A voor zevenjarige paarden, dankzij Dancing Nini Z (v. Davidoff BB).

Anouk de Ruijter werd tweede in de dinsdagrubriek voor zesjarige paarden met Thuur Z (v. Tyson). De combinatie was ook al foutloos gebleven in de openingsrubriek een dag eerder. Fransman Jules Orsolini won met Esthete du Cellier LA (v. Balou du Rouet), het duo had een dag eerder nipt verloren van Linssen.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl