Eerste dag GMB-competitie biedt mogelijkheid stamboekopname vierjarigen

Komende vrijdag staat de eerste wedstrijd van de GMB Jongepaardencompetitie op het programma in IJsselmuiden. Nieuw dit jaar is dat er op de eerste dag van de competitie de mogelijkheid is om vierjarige paarden op te laten nemen in het stamboek.



Inspecteur Henk Dirksen is deze eerste selectiedag van de competitie aanwezig om de paarden te beoordelen. Aanmelden is uitsluitend open voor vierjarige KWPN-paarden die deelnemen aan de wedstrijd in IJsselmuiden op 9 oktober.

Behalve stamboekopname is er ook de mogelijkheid tot graadverhoging.



Competitie-wedstrijden

IJsselmuiden – 9 oktober

Denekamp – 17 oktober

Laag Soeren – 31 oktober

Luttenberg – 7 november

Bathmen – 21 november

De finale staat gepland tijdens de wedstrijden in de eerste week van december in Vragender.

Bron: Persbericht