Falko de Hus in voetsporen van vader Baloubet du Rouet

In Fontainebleau was dit weekend La Grande Semaine, het Franse equivalent van de Bundeschampionate. De zondag werd afgesloten met de laatste rondes van het kampioenschap bij de zevenjarige springpaarden. De nieuwe kampioen werd Falko de Hus GFE (v. Baloubet du Rouet) onder het zadel van François Xavier Boudant.

Het zilver ging naar Fancy de Kergane (v. Casco Bay) met Arthur Le Vot en brons was voor Fitch (v. Windows vh Kostersveld) onder Eric Lelievre.

Lastige opgave

De dag begon met veertig combinaties, waarbij het tot de dertigste duurde tot de eerste foutloze ronde gevierd kon worden. De klassementsleider van vrijdag, Treize (v. Diamant de Semilly) met Roger Yves Bost, ging ten onder en kreeg vier balken. Acht van de twintig overgebleven finalisten bleven foutloos in de laatste manche. Met de overwinning bij de zevenjarigen in Fontainebleu treedt Falko de Hus in het voetspoor van vader Baloubet du Rouet die dit kampioenschap 26 jaar geleden won.

‘Kalmeren’

François Xavier Boudant denkt dat zijn paard alle kwaliteiten heeft voor het hoogste niveau: “We hebben er altijd in geloofd. Hij heeft dit jaar veel mijlpalen bereikt. Ik had mij dit kampioenschap wel een beetje tot doel gesteld. Ook al omdat ik alle treden van het podium hier al wel eens gezien heb, behalve het hoogste. Dus ik ben echt heel blij. Hij is echt een kopie van zijn vader, hij heeft uitzonderlijk talent, is moedig, heeft veel bloed, maar hij moet zijn energie wel op de juiste manier inzetten. Inmiddels begint dat te lukken en kan ik het goed kanaliseren. Vorige week ben ik expres naar Gijon gegaan, zodat hij hier in de Grande Semaine kalm zou zijn. Dat heeft goed uitgepakt.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Grand Prix