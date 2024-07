Finalisten De Wolden Cup bekend: Outsider DK en Bal Du Chat Rouge PS winnaars in Meppel

Vrijdag 5 juli werd de vierde en tevens laatste competitiewedstrijd van De Wolden Cup verreden bij LR Meppel, waar Sonja Vlaar het sterke deelnemersveld bij de vijfjarigen achter zich liet met Outsider DK (v. Jukebox). Bij de vierjarigen was het Anouk Vos, die in het zadel van Bal Du Chat Rouge PS (v. Baloutaire) de overwinning pakte.

Vlaar reed met de schimmelhengst, gefokt door A. Roosjen, al diverse topklasseringen bij elkaar. Alleen een wedstrijd winnen was haar nog niet gelukt. In Meppel liet deze combinatie zien dat zij de beste waren en gingen er vandoor met de winst in de HORKA prijs. Meereizend jurylid Johan Koning en gastjury Mieke Bokma gaven maar liefst 25.5 punten en daarmee liet Vlaar de nummer twee ruimschoots achter zich.

Twee en drie

Met een score van 24.3 punten mocht de voor VDL Stud rijdende amazone Kim Gudmundsson zich opstellen op de tweede plaats met Okay (v. Kallmar VDL). Derde werd Jaimy-Lee Rütze, die in het zadel van de merrie Omania (v. Emir R) een score van 24.2 punten liet optekenen. De jonge amazone plaatst zich na vier competitiewedstrijden met maar liefst drie paarden voor de finale, waaronder twee paarden die gefokt en in eigendom zijn van Stal van Geel-Schröder, waar Rütze al enige tijd werkzaam voor is.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen mocht zich een bekend gezicht opstellen voor de eerste plaats. Wederom wat het Anouk Vos, ditmaal met de 4-jarige hengst Bal Du Chat Rouge PS (v. Baloutaire), die de hoogste score noteerde (25.9 punten). De nummer twee, Kim Gudmundsson, moest dan ook in de Van Benthem Diervoeders prijs de nummer één weggeven en zich opstellen achter Vos. Met de nakomeling van Glasgow van het Merelsnest, Plesman VDL, behaalde Gudmundsson een eindtotaal van 24.2 punten. De derde prijswinnares was Manon van der Sluis met First Edition VDS (v. Urano de Cartigny) met een score van 24 punten. Van der Sluis moest de laatste competitiewedstrijd van De Wolden Cup rijden om een kans te maken op de finale, zij had namelijk één van de andere competitiewedstrijden moeten missen. Maar met maar liefst drie top 5 plaatsen weet ook zij zich te plaatsen voor de finale.

Finale

Inmiddels zijn de finalisten voor de finale van De Wolden Cup 2024 bekend en worden de fokkers van deze jonge talenten uitgenodigd om op dinsdag 23 juli aanwezig te zijn op het terrein van CSI** CH De Wolden in Zuidwolde. Tijdens deze finale ontvangt iedere fokker een fokkerspremie, hiermee wil de organisatie van De Wolden Cup ook de fokkers een podium geven. Voor de paardensport is het enorm belangrijk dat deze fokkers gestimuleerd blijven om talenten te fokken voor onze mooie paardensport.

