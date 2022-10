Flinke strijd bij jonge springpaardencompetie Denekamp

In Denekamp vond zaterdag de tweede wedstrijd van de GMB Jongepaardencompetitie plaats. Deze competitie voor vier-, vijf- en zes/zevenjarige paarden vindt plaats over vier selectiewedstrijden en een finale tijdens Jumping de Achterhoek.

De jury – bestaande uit Marc Dijkstra en Pieter Martijn de Bruin – was zeer te spreken over de groep vierjarige springpaarden die zich presenteerden in Denekamp. De top 10 bestond volgens hen uit complete springpaarden met potentie voor de toekomst. De meeste punten gaven zij aan Roos Hansman met de door de familie van Doorn uit Lunteren gefokte Istelle D Z (v. Impian D). De merrie kreeg een 8.5 voor techniek en vermogen en een 8.4 voor het gaan tussen de hindernissen. Als tweede mocht Noa Grevinga zich opstellen met de in Westfalen gefokte Carpi 133 (v. Capistrano). Zij kregen respectievelijk een 8.3 en een 8.2 voor techniek en vermogen en het gaan tussen de hindernissen. Derde werd Jack Webb met Nikita GB (v. Comhtago VDL) die ook een 8.2 en een 8.3 kregen, maar doordat het cijfer voor techniek en vermogen zwaarder weegt, was de eindscore toch die 2/10 lager.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarige paarden werd er echt gestreden voor de winst. Die ging naar Iris Hakvoort met Stargos VDL (v. Stakkato Gold). De Oldenburgs gefokte hengst legde het barrageparcours af in 33.11 seconden, op 4/100 gevolgd door Britt Schaper met de door de familie Schaper NRPS-gefokte Bokito van de Woesteneinde (v. Brantzau). Op bijna anderhalve seconde daarachter eindigde Marcella Hokse met Maranto Ace (v. Comfortuna VDL) op de derde plaats. Maranto Ace is gefokt door E.N. Kraak uit Sellingen.

Zes/zevenjarige paarden

Bij de zes- en zevenjarigen eindigde Britt Schaper met Guidams Sohn the Second Z (v. Guidam’s Son) als eerste voor Frank Buitenhuis met de door de familie Bakker gefokte Loxton van de Groote Kamps (v. Kannan). De competitiewinnaar van vorig jaar bij de vijfjarigen, Jack Broek met Loek (v. Heathrow) werd verdienstelijk derde.

Alle uitslagen

Bron: Persbericht / Horses.nl