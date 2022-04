Fokproducten Wiel Craenmehr vallen op in JL-Agro springcompetitie

Afgelopen vrijdag streden jonge springpaarden in drie leeftijdsgroepen om de overwinning in het Open Kampioenschap Vrijspringen Limburg in Panningen. Bij zowel de twee- als vierjarigen ging de overwinning naar een fokproduct van Wiel Craenmehr. Dat leverde hem niet alleen de eer van twee titels op, maar bracht ook nog eens in totaal 600 euro aan prijzengeld en fokkerspremie 'in het laatje'.

De beoordeling was in handen van Boudewijn Schepers – vicevoorzitter van het BWP – en springruiter Kevin Olsmeijer. Zij plaatsen Heartbeat Lady C Z (Heartbeat x Ircolando) bij de tweejarigen aan kop. De merrie zette als tweede starter direct de toon en was volgens velen het beste paard van de competitie. Deze royaal ontwikkelde merrie van Craenmehr sprong met veel gemak en scoorde 84%, met maar liefst een negen voor het vermogen. For Fellini RBF Z (For Treasure VDL x Argentinus) van de familie Coenen werd tweede.

Con Fetti-zoon aan kop

Bij de groep driejarigen kwam Fantasy PL Z (v. Con Fetti) van fokker Peter Leenen en mede-eigenaar Rudy Tegels aan kop. Deze patent springende vos scoorde gemiddeld ruim 81%, met het hoogste cijfer voor het vermogen. Op de tweede plaats eindigde Oterna (Herakles x Indorado) van H.O.P. Horses. Deze merrie springt met een heel mooie techniek en toont goede reflexen.

Nathan C

Tenslotte kwam er een groep vierjarigen in de baan. De winnaar werd Nathan C (Glasgow van ’t Merelsnest x Ircolando) van Craenmehr, een halfbroer van de winnares bij de tweejarigen en rechtstreeks uit de lijn van Olympisch kampioen Hickstead. Hij combineert veel techniek met veel vermogen.

Bron: Persbericht