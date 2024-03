For Friendship-zoon Pokerface aan kop in de finale van NJSO

Gisterenavond vond de finale plaats van de Noordelijke Jonge springpaarden Opleiding (NJSO) in Bears. De vierjarige hengst Pokerface (For Friendship x Glasgow-W van het Merelsnest/fokker J. Hamstra) behaalde de hoogste punten. “Pokerface heeft veel balans, springt lichtvoetig, oogt voorzichtig en springt met veel lichaamsgebruik”, aldus de juryleden Robert Vos en Nella Bijlsma. Pokerface werd voorgesteld door Lisa Minkema.

Het NJSO is een initiatief van drie Friese fokverenigingen en heeft als doel om vier- en vijfjarige paarden concours klaar te maken. Onder deskundige begeleiding van Nella Bijlsma wordt in een aantal lessen de basis gelegd voor een springpaard.

Top vijf

De tweede plaats was voor Padoek OH (Kardesh x Golddigger /fokker J. Oudehendriksman) gereden door Lianne van den Akker. “De jonge Kardesh laat zich goed bewerken, laat een constante voorstelling zien en oogt vermogen”, aldus de jury. Onder het zadel van Elbrich de Jong ging de derde plaats naar Pitaya Blue (Panenka de Kalvarie x Zirocco Blue VDL/fokker D. de Jong). “Deze lichtvoetige merrie heeft veel overzicht en maakt de sprong goed af.” De vierde plaats was voor Pardoes van Seldsum (Cantona TN x Cornet Obolensky) gereden door Lotte van der Kaaij, gevolgd door Oraya Blue JCB (Zirocco Blue VDL x Everglade VDL) met in het zadel Karin Hezemans-Flapper.

Progressie prijs

De progressie prijs ging naar Annemarie Schuil met Ocelli (Baltic VDL x Glasgow-W van het Merelsnest), deze combinatie had de meeste progressie gemaakt vanaf de eerste les tot aan de finale.

Uitslag

Bron: Persbericht