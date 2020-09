Gerben Morsink wint bij jonge paarden met zelfgefokte Carsey Z

De eerste rubriek van de dag op het CSI5* in Valkenswaard, was een rubriek direct op tijd voor zes- en zevenjarige springpaarden. De winst was voor de Nederlander Gerben Morsink, die de door de familie Morsink zelf gefokte voshengst Carsey Z (v. Carthino) als snelste foutloos rondstuurde.