Op de GMB Competitie in Bathmen was Jack Broek de winnaar bij de vierjarige paarden. Bij de vijf- en zesjarigen ging de overwinning opnieuw naar Steven Veldhuis. Na zijn dubbele overwinning in Luttenberg was Veldhuis ditmaal met Pardi de snelste. Met zijn andere paard Romy eindigde hij bovendien als derde.

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Met Spot On (Candy de Naturel x Warrant, fokker T. Kraan-Muskens) wist Jack Broek de jury het meest te overtuigen. Zowel voor techniek en vermogen als op het gaan tussen de hindernissen behaalde hij de hoogste punten van juryleden Joost en Thom Siemerink.

De tweede plaats was voor Daphne van der Schaar met haar zelfgefokte Grandorado TN-zoon Spyker VDS. Wesley ter Harmsel eindigde als derde met Sumar PH (Aristoteles V x Cassini II, fokker P. van der Poel).

Veldhuis opnieuw oppermachtig

Na zijn eerste en tweede plaats in Luttenberg liet Steven Veldhuis ook in Bathmen zien dat hij uitstekend op dreef is. Met de zesjarige Pardi (Apardi x Baloubet du Rouet, fokkers Johan Kienhuis en Anja ten Berge) snelde hij naar de overwinning. Hij bleef de concurrentie bijna twee seconden voor.

Ook met Romy (Carambole x Kojak) van fokker Maarten Kamphuis was Veldhuis succesvol. Met dit paard legde hij beslag op de derde plaats. De tweede plaats ging naar Mel van de Kamp met Tuthola RA Z (Tobago Z x Davenport VDL, fokker Wim Riezebos).

Finale

De beste dertig combinaties per categorie hebben zich geplaatst voor de finale. Deze wordt op vrijdag 4 december verreden tijdens de Twentse Ruiterdagen in de Ankerhal in Saasveld.

Eindklassement vierjarigen.

Eindklassement vijf- en zesjarigen.

Bron: Persbericht