GMB Competitie laat oren niet hangen naar corona

Onder de huidige coronaregelgeving zijn de verenigingen waar selectiewedstrijden van de GMB-competitie worden verreden en het bestuur van de competitie van mening dat de GMB-competitie dit jaar doorgang kan vinden. Zij het met een aangepast programma en specifieke afspraken.

“We zijn er als competitie normaal op uit om zoveel mogelijk bezoekers te trekken, dit jaar zijn we er op uit om in ieder geval niet meer dan 100 bezoekers in een accommodatie te hebben. Om aan deze eis vanuit de overheid te voldoen, gaan we werken met bandjes. Bezoekers melden zich bij de ingang, vullen een formulier in en krijgen dan een bezoekers bandje. Het verzoek is om bij vertrek het bandje weer in te leveren, zodat op ieder moment inzichtelijk hoeveel bezoekers er zijn”, schrijft de organisatie in een persbericht.

Ruiters en grooms

“Iedere ruiter of amazone mag 1 groom meenemen naar de wedstrijd. Zij krijgen ook een bandje bij binnenkomst (andere kleur) en behoren niet tot de bezoekers. Om niet te veel ruiters tegelijk in de losrijhal te hebben, wordt er gevraagd zo kort mogelijk in de losrijhal los te rijden en moet er in ieder geval buiten uitgestapt te worden.”

Live op ClipMyHorse

“In dit coronajaar kunnen we voor de selectiewedstrijden geen fokkers uitnodigen en worden er geen fokkerspremies uitgereikt. Wel worden de selectiewedstrijden uitgezonden via ClipMyHorse. Het ‘live’ bekijken van beelden op ClipMyHorse is gratis, waardoor iedere fokker of geïnteresseerde in gelegenheid wordt gesteld om de competitie te volgen, of een specifiek paard in actie te zien. Voor diegenen die een abonnement hebben bij ClipMyHorse is het zelfs mogelijk kom de competitie terug te zien, of een specifieke combinatie op te zoeken in het archief.”

Fokkers naar finale

“Als de regelgeving het toelaat, worden de fokkers van de paarden die deelnemen aan de finale, wel uitgenodigd. Tijdens de finale zijn er wel dekkingen en fokkerspremies te verdienen. Om het aantal combinaties in de accommodatie zo klein mogelijk te houden, is er besloten om dit jaar de 5 jarigen ook een tweefasen speciaal te laten verrijden. Op deze wijze hoeft iedere combinatie maar 1 keer in de hal te zijn. Op dit moment hebben zich al behoorlijk wat deelnemers ingeschreven.”

Bron: Persbericht