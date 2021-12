GMB Competitie: Winnaars van Carrera VDL, Hyperion en Ibolensky

De GMB Jonge Springpaarden Competitie kende op zondag 5 december een spannende ontknoping. Bij de zes- en zevenjarigen kwam Cadillac Z (Carrera VDL x Quasimodo van de Moldendreef) als winnaar uit de bus en bij de vijfjarigen zette Loek (Hyperion x Numero Uno) de snelste tijd neer. Bij de vierjarigen kreeg Magic Linda DL (Ibolensky x Tangelo van de Zuuthoeve) met een totaalscore van 52,3 punten het hoogste puntenaantal.

Bij de zes- en zevenjarigen bleven na een wat stroeve start twaalf combinaties foutloos. In de barrage was Geert Jan Boer samen met Caddilac Z barragespecialisten Joshua Hutchins en Luk Hill te snel af. Boer bleef foutloos in 31,32 seconden, daarmee was hij ruim een seconde sneller dan Hutchins en Jill Donna (Zambesi TN x Ustinov). Twee honderdste daarachter finishte Luke Hill met Kenton VDL (Babalu VDL x Corland).

Broek en Loek aan kop

Bij de vijfjarigen bereikten eveneens twaalf combinaties de barrage. Jack Broek was met Loek de snelste en mocht zich als winnaar opstellen. Hij werd gevolgd door Sander Naber met Liberty VDL (Quickly de Kreisker x Arezzo VDL) en Joshua Hutchins, nu met Lenk W (For Pleasure x Casall).

Hoogste punten voor Magic Linda

De vierjarigen werden beoordeeld door Bart van der Maart en Frank Schuttert. Het duo kon de hoogste punten (8,5/8,5 – 9/8,8) kwijt aan Jasmin Seppäla en Magic Linda DL. Met een totaalscore van 51,7 (8,5/9 – 8,6/8,5) volgde Britt Schaper met de zelfgefokte Bokito van de Woestenheide (Brantzua VDL x Dexter R) op de tweede plaats. Jack Broek viel ook hier in de prijzen, hij stuurde Mistral W (Diamant de Semilly x Grannus) naar de derde plaats.

Uitslagen.

Bron: Persbericht