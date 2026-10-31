GMB Luttenberg: Anouk Vos en Steven Veldhuis bovenaan

Op de selectiewedstrijd van de GMB Jongepaardencompetitie vrijdag in Luttenberg hebben Anouk Vos en Steven Veldhuis goede zaken gedaan. Vos had bij de vierjarigen zowel de winnaar Diaccocento PS (v. Diablue PS) als de nummer drie Al Pacino 2000 Z (v. Aganix du Seigneur Z) onder het zadel. Bij de vijf- en zesjarigen leverde Veldhuis een topprestatie: hij stuurde Pardi (v. Apardi) naar de winst en werd met Romy (v. Carambole) tweede.

Ellen Liem Door

De vierjarigen werden in Luttenberg beoordeeld door Ellen Zwijnenberg en de Italiaanse Manfredi Campana. Zij zagen een groep goede paarden met een paar uitblinkers naar de bovenkant. Het paard dat het meest uitblonk was Diaccocento PS (Diableue PS x Chacco Blue) onder Anouk Vos. Zoals het achtervoegsel al doet vermoeden is Diaccocento gefokt door Gestüt Lewitz van Paul Schockemöhle. Zij kregen een 9.0 voor techniek en vermogen en een 8.4 voor het gaan tussen de hindernissen. Na ook een eerste plaats met dit paard in IJsselmuiden en een achtste plaats in Denekamp is Anouk Vos met dit paard verzekerd van een startplek in de finale.

Roeland en nogmaals Vos

Tweede werd Beanke Roeland met Advanture WW (Avenger Z x Los Angeles) . Op de derde plek eindigde Anouk Vos met Al Pacino 2000 Z. Hiermee herhaalde ze exact de prestatie tijdens de eerste GMB selectiewedstrijd in IJsselmuiden.

Vijf- en zesjarigen

Voor de vijf- en zesjarigen stond er best een serieuze proef, toch werd er goed gesprongen. Dit onderstreept de kwaliteit binnen deze groep. Om te winnen moest er hard worden gereden in de tweede fase en dat deed Steven Veldhuis met Pardi (0/0/2924). Pardi (Apardi x Baloubet du Rouet) is gefokt door Johan Kienhuis uit Losser. Op 8/100ste werd Steven Veldhuis tweede met Romy. Deze Carambole-dochter is gefokt en nog in bezit van Maarten Kamphuis. Derde werd Bella Smit met de door Stal Borst uit Heukelum gefokte Pop Rock SB (Arezzo x Namelus R).

De volgende en laatste selectiewedstrijd wordt verreden op zaterdag 21 november in Bathmen.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl