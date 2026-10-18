GMB selectie Denekamp: Opnieuw topklasseringen voor Isabel Starke

Isabel Sterke heeft op de GMB selectiewedstrijd in Denekamp opnieuw gewonnen. Onlangs bezette de amazone de eerste en de derde plaats bij de vijfjarigen op de eerste selectiewedstrijd in IJsselmuiden, nu schreef ze met Chilli Pepper VHL (v. Comme il faut) de rubriek voor vierjarigen op haar naam. Daarnaast werd ze tweede bij de vijfjarigen.

Savannah Pieters Door

Chilli Pepper VHL kreeg een 8,7 voor techniek en vermogen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen, wat een totaalscore van 25,8 opleverde. Marlies Bos en Cerome Grandia Z (v. Comme il faut) volgden op de tweede plaats met een 8,5 en een 8. De top drie werd gecompleteerd door Unity Touch (v. United Touch S), die met Wesley ter Harmsel in het zadel een 8,2 en een 8,3 kreeg.

Vijfjarigen

Bella Smit en Cooper SB Z (v. Cumano Alpha Z) wonnen de rubriek voor vijfjarigen. Het duo kwam in de tweede fase in 31,25 seconden foutloos aan de streep. Met 0,08 seconden meer op de klok eindigden Isabel Starke en Cottonwood (v. Cero Blue TN) op twee. Op drie eindigde Berber Dijkman met Pien van ’t Santbosch (v. Zirocco Blue VDL) met 31,56 seconden op de klok.

Uitslag vierjarigen.

Uitslag vijfjarigen.

Bron: Persbericht