Gullit HBC levert complete top drie finale Oostermoer Kei

In de finale van de Oostermoer Kei was Gullit HBC (Cantos x Namelus R) goed vertegenwoordigd. De vierjarige Los Limbos (mv. Cartano, fokker T. Koch en J.M. van Dijke) liep onder het zadel van Sjieuwke Couperus naar de hoogste score. Regina Leeuwen stuurde Lugano H&H (mv. Numero Uno, fokker HBC Stal) naar de tweede plaats en eindigde met Lavona HBC (mv. Alicante HBC, fokker HBC Stal) als derde.

Winnaar Los Limbos viel vooral op met zijn reflexen en het vermogen, waarvoor de jury, bestaande uit Rob Ehrens en Arnold Kootstra, negens kwijt kon. De als tweede geplaatste Lugano H&H bleef met een totaal van 38,50 punten vijf punten achter op de winnaar. Hij kreeg achten voor de galop, reflexen en algemene indruk.

Ace op Top Z aan kop

Bij de vijfjarigen maakte Ace on Top Z (Atomic Z x For Keeps, fokker H. Keltjens) de meeste indruk. Hij verzamelde onder Rianne Visscher een aantal achten en twee keer een 8,5-en, wat hem op 48,5 punten bracht. De als tweede geplaatste Kansas (Emir R x Furore, fokker H. Jeuring) liep dankzij een stabiele lijst vol achten en een 8,5 voor de galop eveneens naar 48,5. De top drie werd compleet gemaakt door Christa Schaaphok en Kansas (Quidan Sohn x Voltaire, fokker Fam. Schaaphok).

Bron: Horses.nl