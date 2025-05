Hailey Alda en Bal Du Chat Rouge PS winnen De Wolden Cup in Vollenhove

De eerste selectiewedstrijd van het nieuwe seizoen van De Wolden Cup werd afgelopen vrijdag verreden in Vollenhove. Bij de vierjarigen ging de overwinning naar de door Rielke Roeland gereden Hailey Alda (Hotspot x Dutch Capital). Bij de vijfjarigen was Bal Du Chat Rouge PS (Baloutaire PS x Conthargos), onder het zadel van Anouk Vos, de beste.

Bij de vierjarigen werd de door K. Slangen en J. Geerets gefokte Hailey Alda onder Rielke Roeland beloond met 25,5 punten. Da Vinci Z (Dominater 2000 Z x Quidam de Revel), gefokt door A. Hummel, kreeg met Joel Siersema 25 punten en werd tweede. De door Gestüt Lewitz gefokte en door Anouk Vos gereden Chaclinton PS (Chacoon Blue x Clinton II) volgde met 24,8 punten op de derde plaats.

Vijfjarigen

Naast haar derde plaats bij de vierjarigen was Anouk Vos ook succesvol bij de vijfjarigen. In deze leeftijdscategorie stuurde ze door Gestüt Lewitz gefokte Bal Du Chat Rouge PS met 25,5 punten naar de overwinning. De door Jan Beens gereden Pikachu RZ (Extra x Tangelo vd Zuuthoeve), gefokt door B. Zwanepol en B. Redder, werd tweede met 24,5 punten. De top drie werd compleet gemaakt door First Edition VDS (Urano de Cartigny x Montender). Het fokproduct van B.J.M. Wezenberg sprong onder Manon van der Sluis naar 24,1 punten.

Juryleden

De paarden werden beoordeeld door meereizend jurylid Mieke Bokma en Arjen van Diepen. Voor Van Diepen, die zelf ook niet onverdienstelijk enkele edities mee heeft mogen rijden, is het opleiden en scouten van jonge paarden dagelijkse kost. Hij nam de uitnodiging dan ook graag aan en samen met Bokma hebben ze iedereen voorzien van kundig commentaar en tips.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: De Wolden Cup / Horses.nl