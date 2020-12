Met de KWPN-ruin Kaboom (v. Corporal VDL) reed Jack Ansems vanmiddag naar de winst in de tweefasenrubriek voor vijfjarige springpaarden op Sentower Park. Het scheelde slechts 1/100 met de nummer twee. Dat was de Belgische amazone Astrid Rooms, die Pretty Woman van 't Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles) gezadeld had.