Jappeloup TN weer superieur in Bathmen

Tijdens de laatste selectiewedstrijd van de GMB jongepaardencompetitie, die zaterdag in Bathmen werd gehouden, was het Jappeloup TN (v. Calvaro Z) die met Zoï Snels de jury het meest kon bekoren. Bij de vijfjarigen ging Peter Hokse er met Istri P HBC met de zege vandoor en bij de zes- en zevenjarigen was het Ernesto Canseco met Houlana V.S. , die de eerste plaats pakte.