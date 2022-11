Jasmin Seppälä en Bas van den Burg voor de tweede keer naar winst in GMB-competitie

Afgelopen zaterdag werd in Luttenberg de derde selectie van de GMB Jonge paardencompetitie verreden. Jasmin Seppälä en Bas van den Burg wonnen in IJsselmuiden al respectievelijk de rubriek voor de vier- en zes-/zevenjarigen en dat deden ze wederom in Luttenberg. Britt Schaper deed daar niet veel voor onder, zij won in Luttenberg de rubriek voor vijfjarigen nadat ze eerder in Denekamp al tweede werd.

De jury, bestaande uit Jack Broek en Kevin Olsmeijer, was zeer te spreken over het niveau en de prestaties van de groep vierjarigen. De meeste waardering hadden de juryleden voor de prestatie van Jasmin Seppälä met Magic Mike Z. De Zangersheide gefokte ruin die afstamt van Magnum van ’t Heike x Der Senaat III, kreeg een 8,8 voor techniek en vermogen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen. Ninja Cara (Il est Balou x Casco), gefokt door de heer Hekking, die aanwezig was en de fokkerspremie in ontvangst kon nemen, sprong onder Rianne Nalis naar een totaal van 25,7 (8,7/8,3). Pia Brinkman werd met Narcos (Verdi x Emilion) derde met 25,5 punten (8,5/8,5).

Vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarigen ging de winst na een spannende barrage naar Britt Schaper met de door de familie Schaper gefokte Bokito vd Woesteneinde (0/0/37,70). De door de VDL Stud gefokte Manhattan VDL (Dallas VDL x Corland) volgde onder Luke Hill op de tweede plek (0/0/39,12) en derde werd Rielke Roeland met D’ Amigo Beauty Z (Dominator x Corland) met een barragetijd van 40,68.

Zes- & zevenjarigen

Bas van den Burg won de rubriek voor zes- & zevenjarigen met Be Hippy TT. De bruine Hannoveraanse merrie (v. Balou du Rouet) snelde in 29,93 seconden naar de winst. Gevolgd door Iris Hakvoort met Gustafson Z (Guidams Sohn x Quinar – 0/0/31,43). Op 1/100ste gevolgd door Maurice Stevens wist met Kivora (Action Breaker x Numero Uno).

Bron: Persbericht