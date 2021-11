Jasmin Seppälä slaat dubbelslag op GMB Bathmen

In de laatste rubriek van de laatste selectiewedstrijd in het kader van de GMB Jonge Springpaarden Competitie, stal Jasmin Seppälä de show. Ze stuurde Magic Linda DI (Ibolenski x Tangelo van de Zuuthoeve) met 24,9 punten naar de overwinning bij de vierjarigen en werd met Massey Ferguson (Cohinoor x Numero Uno) tweede. De top drie in deze rubriek werd compleet gemaakt door Rielke Roeland en Cascaralda (Cascadello x Dutch Capitol).