Jean Couture met twee negens winnaar derde Stal Hendrix-wedstrijd

Winnaars Jean Couture (Arezzo VDL x Tangelo van de Zuuthoeve) en Kardinaal HX (Don Diablo HX x Karandasj) sprongen er letterlijk en figuurlijk bovenuit op de derde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie. Met Sophie Hinners in het zadel kreeg de vijfjarige Jean Couture twee negens. De KWPN-goedgekeurde Kardinaal HX kreeg onder Pieter Keunen een 8,7 voor het springen en een 8,6 voor de manier van gaan.

Jean Couture van fokkers de familie Venderbosch van de Radstake werd uitstekend voorgesteld door Hinners. “Echt een toptalent! Daar konden we echt niets negatiefs van opschrijven. Hij is relaxed, beukt van de grond en heeft er heel veel in. En Sophie stelde hem geweldig voor. Ze wordt intensief begeleid door Emile Hendrix en dat werpt zichtbaar zijn vruchten af. Van begin tot eind was het een toprondje van Jean Couture”, vertelt Marcel Willems.

Heijligers op dreef

Rob Heijligers mocht zowel de tweede als derde prijs in ontvangst nemen. Met Jeezer (Vittorio x Concorde, fokker N. van Tilburg) én Jalisco H (El Primero x Kojak, fokker H. Hinsen) kreeg hij een 8,4 voor het springen en een 8,5 voor de wijze van gaan. “Rob is zo’n handige ruiter, hij laat het er allemaal heel simpel uitzien en rijdt altijd passende afstanden. Dat maakt het voor ons als juryleden ook makkelijk. Beide paarden vielen op met hun goede afdruk, lichaamsgebruik en techniek. Best twee vergelijkbare paarden, die beide veel potentie hebben en zich heel goed laten rijden.”

Overtuigend springpaard

Bij de vierjarige overtuigde Kardinaal HX van Stal Hendrix het meest. “Kardinaal HX liet een geweldige ronde zien. Hij springt iedere hindernis op dezelfde manier, is al heel ver in de rijderij en heeft er veel in. Echt een overtuigend springpaard dat met het totaalplaatje de beste indruk maakte”, vertelt Willems enthousiast.

Paard voor de toekomst

De aangewezen hengst Klacid of Cicero (Cicero Z x Indoctro, fokker J. Vrenken) eindigde met Manon van Rixtel op de tweede plaats, met een 8,6 en een 8,4. “Ook dit is een paard voor de toekomst. Hij is grootramig, heeft veel vermogen en springt zeer patent. Ten opzichte van Kardinaal HX is hij nog net wat minder bevestigd in de rijderij, maar zeker een veelbelovend paard.”

Hoog begonnen

Kiekeboe VM (Cidane x Contendro II, fokker Jan van Meever) ging met Kristian Houwen als eerste van start en eindigde met twee 8,5-en op plaats drie. “Het is wel eens lastig als je gelijk een heel goed paard ziet, omdat je gelijk zo hoog bent begonnen. Maar Chris en ik waren het gelijk met elkaar eens toen we Kiekeboe VM zagen. Hij springt met veel afdruk en deed al zeer goede dingen. In totaal was hij net iets minder constant dan zijn twee voorgangers, maar we zijn heel tevreden met zijn derde plaats.”

