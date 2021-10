Jonge Deense springkampioenen van Casall, Gladiola en Ci Ci Senor

Zaterdagavond werden de finales van de Deense Pavo Cup voor jonge springpaarden verreden. Bij de vierjarige paarden ging de winst naar Fi Fi ASK (v. Ci Ci Senjor ASK) onder het zadel van Karen Møller Rohde. Bij de vijfjarige paarden was Bøgegårdens Gladiator (v. Bøgegårdens Gladiola) ruimschoots de snelste en kaapte het kampioenschap met Jacob Theodor Schmidt in het zadel. Bij de zesjarige springpaarden won de hengst Cassado ASK (v. Casall) nipt, ook hij werd gereden door Karen Møller Rohde.