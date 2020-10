Jonge KWPN’ers op podium in Opglabbeek

In de rubrieken voor jonge paarden op Sentower Park vielen vanmiddag twee jonge KWPN'ers op. Khaleesi (v. Bustique) werd met de Roemeense Lisa Candin tweede bij de vijfjarige paarden. De winst ging hier naar de Belgische amazone Kelly Cornelis met Castella di Luna (v. Canturano).

De zesjarige springpaarden kregen een tweefaserubriek over 1m25 voor de kiezen. Daarin stonden twee Ieren op plek één en twee, maar was plaats drie voor diezelfde Lisa Candin. Dit keer had ze Justified (v. Action-Breaker) onder het zadel. Ciaran Nallon won deze rubriek met bijna 2,5 seconden voorsprong, aan boord van de Ierse merrie Rockwell RC (v. Kannan).

Uitslag 5-jarige

Uitslag 6-jarige

Bron: Horses.nl