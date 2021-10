Kamperfoeliefee voor tweede dag bovenaan bij zesjarigen

In Kronenberg won de KWPN-merrie Kamperfoeliefee (v. Flying Dream) voor de tweede dag op rij de rubriek voor vijf- en zesjarige springpaarden. Onder het zadel van de Duitse Anna-Lisa Schäfer snelde de merrie foutloos naar de winst in beide rubrieken. Ook haar leeftijdsgenote Katouscha (v. Marlon) was twee keer succesvol. Donderdag werd de KWPN-merrie derde met Sabrina van Rijswijk, vanochtend was ze goed voor plaats vijf.

Kristian Houwen was met Kantos VM (v. Cantos) vandaag vierde. Hij bleef Van Rijswijk 3/100 voor. Jules de Bruijn was zevende met Keystone VDL (v. Etoulon), Angelique Hoorn was negende met Kris (v. Eldorado van de Zeshoek).

Bron: Horses.nl