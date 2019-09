Kannan tekent voor vaderschap twee vijfjarige kampioenen

KWPN-hengst Kannan (Voltaire x Nimmerdor) deed als vaderdier goede zaken in de kampioenschappen van de vijfjarige springpaarden op La Grande Semaine. Zoon Ekano DKS (mv. Cumano) was kreeg het kampioenslint bij de Frans-gefokte hengsten en ruinen omgehangen en dochter Europe D'Authuit (mv. L'Arc de Triomphe) was de beste in de categorie voor buitenlands geregistreerde paarden. Bij de Frans-gefokte merries ging een dochter van Chacco Blue met de winst aan de haal.

Bij de Franse vijfjarige hengsten en ruinen bleven zes paarden in drie rondes foutloos. Ekano DKS zette onder Alexis Gourdin een fantastisch kampioenschap neer en kreeg met een totaal van slechts 0,25 strafpunten terecht de sjerp omgehangen. Charles Hubert Chiche deed in het zadel van Et Alors de Granlieu (Rinaldo des Isles x Sable Rose) ook goede zaken en mocht met 0,75 strafpunten het reservekampioenschap in ontvangst nemen. De top drie in deze rubriek werd compleet gemaakt door Eureka de Joan (Canturo x Darco) onder het zadel van Gerald Brault.

Franse merries

Vijf Frans-gefokte merries bleven over drie rondes foutloos. Elsafina Blue (Chacco Blue x Dollar de la Pierre) behaalde onder Philippe Vanderlynden een totaal van 1,587 strafpunten en bleef daarmee een halve punt voor op Etoile D’Olbiche (Ogrion des Champs x Dollar du Murier). De derde prijs ging naar Ellea du Mont (Canturo x Panama Tame), die werd voorgesteld door Jean Francois Filatriau.

Buitenlandse paarden

De Oldenburgs-gefokte Europe D’Authuit sprong bij de buitenlands geregistreerde vijfjarigen onder het zadel van Severin Sigaud drie foutloze parcoursen. Ze verwees de hengst Chalam LS (Chacon x Caporal la Sille), gereden door Phillipe Vanderlynden, naar plaats twee. Elina du Frelut (Flying Morgenster x Germus R) werd als derde geplaatst.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl