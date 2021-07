De zesjarige hengst Kardesh (Etoulon VDL x Zirocco Blue VDL) is ook goedgekeurd bij het Hannoveraner Verband. Het paard, gefokt door L. Droste uit Ruurlo, was eerder al goedgekeurd bij het KWPN.

Kardesh loopt momenteel in het 1m30 met Bart Bles. Deze week waren er nog podiumplaatsen in de rubrieken voor jonge paarden in Valkenswaard. De hengst werd eind mei bij het Hannoveraner Verband gekeurd.

Bron: Persbericht / Horses.nl