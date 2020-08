Kim Emmen scoort opnieuw bij jonge paarden

Vorige week liep het ook al lekker bij Kim Emmen en haar jonge paarden in Riesenbeck. Vandaag pakte de jonge Nederlandse de winst in de rubriek voor 5 en 6 jarige paarden met Astrid's Lad (v. Luidam Elite). De ruin bleef de concurrentie ruim 3,5 seconde voor. Vorige maand waren de twee in Bonheiden ook al de besten.