Kim Emmen wint zesjarigen met Lady Angeles

Bij het Sentower Park in Opglabbeek is er een zesjarigen rubriek verreden over een twee fasen parcours. Kim Emmen wist te winnen met Lady Angeles (Los Angeles x Lasino). Zij reden twee foutloze rondes in een snelle tijd van 32,98 seconden. Emmen was hiermee 2,18 seconden sneller dan nummer twee.

Elena Hietanen kwam met Apollo van de Kattevennen Z (Aktion Pur Z x Caretano) in 35,16 seconden over de finishlijn en eindigde daarmee op de tweede plaats. Plaats drie was voor Brecht Goossens met Oechie K (I’m Special de Muze x Think Big van T L). Dit duo finishte in 35,28 seconden.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl