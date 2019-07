KNHS mag alleen KWPN’ers en NRPS’ers afvaardigen naar WK jonge springpaarden

Het Wereldstamboekenkampioenschap voor jonge springpaarden wordt gehouden van 19 t/m 22 september 2019 in Lanaken (België) op stoeterij Zangersheide.De KNHS kan alleen paarden afvaardigen die geregistreerd zijn bij een in Nederland gevestigd stamboek, dat bovendien erkend is door de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH). Dat zijn momenteel alleen het KWPN en het NRPS.

Voor de overige stamboeken is een wildcard de enige overblijvende optie. De selectie van de Nederlandse afvaardiging naar de FEI World Breeding Championships wordt uitgevoerd onder regie van de KNHS, waarbij de KNHS gebonden is aan de regels van de internationale paardensportbond FEI. Deze FEI-regels zijn voor dit Wereldstamboekenkampioenschap duidelijk anders dan voor andere internationale kampioenschappen. Daarom kan de KNHS alleen KWPN’ers of NRPS’ers afvaardigen.

Selectiewedstrijd NRPS- en KWPN-springpaarden

De selectiewedstrijd voor het kampioenschap voor de bij het KWPN- of NRPS-geregistreerde paarden vindt plaats van 13 t/m 17 augustus tijdens het KWPN Kampioenschap voor jonge springpaarden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Deelnemende combinaties moeten in het bezit zijn van een geldige startpas. Voor buitenlandse ruiters, die geen lid zijn van de KNHS, geldt dat men over een licentie moet beschikken.

De FEI stelt later pas vast hoeveel Nederlandse paarden de KNHS exact mag afvaardigen. De organisatoren van deze kampioenschappen en de FEI zijn de instanties die uiteindelijk ook de wildcards toekennen.

Overige springpaarden

Voor de springpaarden die niet geregistreerd zijn bij het KWPN- of NRPS, maar die wel aanspraak willen maken op een wildcard, wordt door Stichting Ruitersport de Meierij (www.srdm.nl) van 29 augustus t/m 1 september een selectie georganiseerd op verzoek van de KNHS. Het evenement vindt plaats bij de Molenheide in Schijndel en wordt gehouden in de vorm van een competitie voor jonge springpaarden waar paarden van alle WBFSH-stamboeken kunnen deelnemen.

De eventuele ondersteuning voor een wildcardaanvraag voor het WK in Lanaken, kan alleen geschieden voor paarden die niet bij het KWPN of het NRPS zijn ingeschreven. Alleen combinaties met een KNHS-startpas kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.

Meer informatie over het Wereldstamboekenkampioenschap voor jonge springpaarden 2019

De bepalingen

Bron: KNHS / Horses.nl